Корректировал удары по Одессе и не только. СБУ задержала вражеского агента

Что случилось

Задержанный отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним вражеские рактено-дроновые атаки. Среди приоритетов целей врага были позиции противовоздушной обороны (ПВО), которые защищали Одессу.

Другим направлением преступной деятельности предателя было уничтожение релейных шкафов "Укрзализныци". Речь прежде всего идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

СБУ задержала предателя после первого поджога "по горячим следам". Оказалось, что он также готовился к новым диверсиям на объектах транспортной инфраструктуры.

Фото: СБУ задержала предателя, корректировавшего удары по Одессе (t.me/SBUkr)

"Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат Федеральной службы безопасности и в течение длительного времени находился в Российской Федерации, где проживает его отец", - добавляет СБУ.

В поле зрения спецслужб предатель попал еще до начала полномасштабного вторжения, когда стал на воинский учет в Краснодаре с целью оформления российского паспорта.

Во время обысков у задержанного обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Что угрожает

Предателю сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 263 - незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.