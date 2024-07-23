Корректировал удары по Одессе и не только. СБУ задержала вражеского агента

В Одесской области задержан вражеский агент, который выполнял задания российских спецслужб по двум направлениям: корректировка огня и поджоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Задержанный отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним вражеские рактено-дроновые атаки. Среди приоритетов целей врага были позиции противовоздушной обороны (ПВО), которые защищали Одессу.
Другим направлением преступной деятельности предателя было уничтожение релейных шкафов "Укрзализныци". Речь прежде всего идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.
СБУ задержала предателя после первого поджога "по горячим следам". Оказалось, что он также готовился к новым диверсиям на объектах транспортной инфраструктуры.
Фото: СБУ задержала предателя, корректировавшего удары по Одессе (t.me/SBUkr)
"Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат Федеральной службы безопасности и в течение длительного времени находился в Российской Федерации, где проживает его отец", - добавляет СБУ.
В поле зрения спецслужб предатель попал еще до начала полномасштабного вторжения, когда стал на воинский учет в Краснодаре с целью оформления российского паспорта.
Во время обысков у задержанного обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.
Предателю сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала "поджигателя" столичных релейных шкафов "Укрзализныци". Ему грозит пожизненное заключение.
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