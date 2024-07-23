RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корректировал удары по Одессе и не только. СБУ задержала вражеского агента

Фото: СБУ задержала предателя, который корректировал удары по Одессе (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области задержан вражеский агент, который выполнял задания российских спецслужб по двум направлениям: корректировка огня и поджоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Задержанный отслеживал локации Сил обороны и наводил по ним вражеские рактено-дроновые атаки. Среди приоритетов целей врага были позиции противовоздушной обороны (ПВО), которые защищали Одессу. 

Другим направлением преступной деятельности предателя было уничтожение релейных шкафов "Укрзализныци". Речь прежде всего идет о поджогах семафоров на важных участках железнодорожного сообщения.

СБУ задержала предателя после первого поджога "по горячим следам". Оказалось, что он также готовился к новым диверсиям на объектах транспортной инфраструктуры.

 

Фото: СБУ задержала предателя, корректировавшего удары по Одессе (t.me/SBUkr)

"Как установило расследование, задержанным оказался 39-летний местный житель, который входил в агентурный аппарат Федеральной службы безопасности и в течение длительного времени находился в Российской Федерации, где проживает его отец", - добавляет СБУ. 

В поле зрения спецслужб предатель попал еще до начала полномасштабного вторжения, когда стал на воинский учет в Краснодаре с целью оформления российского паспорта. 

Во время обысков у задержанного обнаружили две боевые гранаты Ф-1 и мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Что угрожает

Предателю сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также задержала "поджигателя" столичных релейных шкафов "Укрзализныци". Ему грозит пожизненное заключение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаСлужба безопасности Украины