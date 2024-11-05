Корректировал удары по Одессе и Николаеву. СБУ задержала военного пенсионера

Что произошло

Согласно материалам дела, фигурантом оказался военный пенсионер из Николаевской области.

Задержанный попал в поле зрения врага во время поездок в Российскую Федерацию (РФ) еще до полномасштабной войны. После этого на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ, который и предложил ему сотрудничество. Также ему пообещали «эвакуацию» в Россию с последующим решением материальных вопросов.

Фото: СБУ задержала бывшего военного пенсионера, корректировавшего удары по Одессе и Николаеву (t.me/SBUkr)

По указанию врага предатель разведывал локации Сил обороны, по которым террористы планировали нанести воздушный удар. В частности проводил доразведку на местах «прилетов» и информировал врага о последствиях атаки.

Также задержанный планировал расширить разведывательные возможности ФСБ и подыскивал «кандидатов» в новые агенты.

"При обысках у него изъяты сим-карты и два мобильных телефона, один из которых он использовал для конспиративной связи с оккупантами". - пишет СБУ.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.