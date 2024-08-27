Корректировка планов. Как долго продлятся жесткие отключения света в Украине

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Что с энергосистемой после атаки 26 августа

Вчерашняя массированная атака пришлась на объекты энергетики в 15 областях Украины. В результате почти по всей стране отключали свет в аварийном режиме, позже большинство регионов перешли на почасовые графики в несколько очередей.

Массовые отключения вводились по двум причинам. Определенная часть украинцев осталась без света из-за ударов по критической инфраструктуре, другая – из-за превентивных мер со стороны энергетиков. Как объяснил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, превентивные шаги были необходимы, чтобы снизить уровень повреждений. Иначе разрушения могли быть более значительными, так как "одно дело, если прилетает в трансформатор под напряжением, и совсем другое – если он в это время не работает".

По словам советника премьера, члена набсовета "Укрэнерго" Юрия Бойко, пока не установлены масштабы повреждений 26 августа, сложно сказать, как эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность подавать электричество без графиков в сентябре-октябре. Но вполне очевидно, что изменения отрицательные, которые как минимум скорректируют планы по подготовке к зиме.

Многие из выпущенных россиянами ракет привели к действительно значительным повреждениям, подчеркивает замминистра энергетики Светлана Гринчук. И если вчера приходилось вводить экстренные отключения, то по состоянию на 27 августа наиболее критический момент, похоже пройден.

"Сегодня будут действовать графики плановых отключений, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы", – отметила она и добавила, что оценка повреждений продолжается и там, где можно, ремонтные бригады приступили к работам.

На данный момент вероятно никто не располагает всей полнотой картины, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. И министерство, и "Укрэнерго" все еще собирают и анализируют информацию.

"Единственное, что можно сказать, повреждено много всего, особенно пострадала система передачи и распределения электроэнергии. Поэтому трудно передавать ее с запада, где расположено большинство электростанций, на восток, где находится основная промышленность", – рассказал он РБК-Украина.

Главная задача сейчас – четко понять, какие именно объекты поражены.

"У меня есть подозрение, что поражены, повреждены или разрушены выходные трансформаторные подстанции с крупных электростанций. Сама генерация, возможно, не так пострадала, а вот выдача электроэнергии затруднена из-за повреждения подстанций. И насколько быстро удастся восстановить эти объекты, пока трудно сказать", – отметил эксперт.

В то же время ясно, что план россиян на хотя бы частичный блэкаут в регионах Украины не сработал. Энергосистема остается целостной, контроль над ней сохраняется, оцениваются повреждения, прогнозные возможности генерации и потребления, чтобы сформировать качественные графики, добавил собеседник.

Какая ситуация сегодня и надолго ли жесткие графики отключений

Накануне в течение дня в регионах с наиболее тяжелой ситуацией вводились аварийные отключения. Без света оставались почти миллион жителей Днепра, около 700 тысяч киевлян, жители Сумской, Полтавской и других областей. Ближе к вечеру большинство перешли на жесткие графики почасовых ограничений. При этом такие области, как, например, Закарпатская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая не почувствовали отключений.

Возможности сделать подачу света более равномерной за счет применения графиков по всей Украине не было. Это было бы возможно, если бы под удар попала только большая генерация, а так как противник атаковал системы передачи и распределения, достичь равномерности невозможно.

"Генерация осталась, но передать электроэнергию с запада на восток трудно из-за поврежденных или разрушенных подстанций, работающих на выход с больших электростанций", – объясняет Омельченко.

Сегодня экстренных отключений нет. Вместо них введены графики, которые с каждым днем могут становиться менее жесткими, полагает эксперт. В большинстве регионов свет отключают одновременно в три-четыре очереди и такой порядок останется до конца суток.

В Киеве и Днепропетровской области графики действуют так: 11:00 – 15:00 три очереди; 15:00 ­– 21:00 четыре очереди; 21:00 – 00:00 снова три очереди. Это означает отключения в "светло-серых" зонах, то есть одновременно 50-70% населения будет без света.

Похожая ситуация в Сумской, Николаевской, Черниговской, Черкасской и других областях, где сегодня света может не быть по 12-15 часов. Подробнее о графиках в регионах читайте по ссылке.

Что будет завтра, пока неизвестно. Возможно, отключения будут такими же или несколько меньше.

"Здесь нельзя сказать на 100%. Все зависит от того, насколько серьезные последствия ударов и как быстро идут восстановительные работы. Не исключено, что и завтра в Киеве и больших городах можно ждать жестких отключений. Скорее всего, они будут оставаться до выходных. Думаю, на выходных уменьшится продолжительность отключений. И уже со следующей недели, то есть с начала сентября, сократятся ощутимо в сравнении с тем, что было вчера и сегодня", – прогнозирует Омельченко.

Он также уточняет, что пока это предварительный прогноз. Но по наиболее вероятному сценарию что в первую неделю сентября энергосистема заметно стабилизируется. Конечно, если не будет новых массированных атак.

Чего ждать в ближайшие месяцы: прогноз по свету на осень

Что касается прогнозов на сентябрь и октябрь, то по мнению Геннадия Рябцева, результаты обстрелов 26 августа не дают оснований для существенного увеличений рисков отключений электроэнергии.

"Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после восстановления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечерние часы", – сказал он.

Эксперт рассчитывает на то, что поврежденное оборудование восстановят в ближайшие дни. "Энергетики знают, что делать в таких случаях…Учитывая опыт энергетиков, сейчас все работы проводятся по определенным методикам. И даже те отключения, которые происходили в Украине, были в основном превентивными", – отметил он.

Отметим, прогнозы на первые два месяца осени-2024 строились, исходя из того, что все атомные блоки выйдут с ремонтов, а прохладная погода скажется на сокращении потребления, что приведет к сокращению дефицита электроэнергии.

И до этой недели план работал, генерация вышла даже на некоторый профицит и предполагалось, что с 25 августа Украина может выйти на экспорт небольших объемов. Но комбинированная российская атака спутала карты.

"Сейчас уже не идет речь об экспорте, наоборот, нужно наращивать возможности импорта. Но опять же сделать это можно только после того, как восстановятся системы передачи и распределения", – подчеркивает Владимир Омельченко.

В отношении сентября и октября, по его мнению, прогнозы ухудшились.

"К сожалению, это (массированный удар по энергетике, - ред.) произошло. Поэтому вносятся коррективы в восстановительные работы, в программы подготовки к осенне-зимнему периоду. Скорее всего, в сентябре будут графики почасовых отключений. Надеюсь, где-то к середине месяца они ослабнут и будут минимизированы. Относительно октября - не знаю, сказать сложно", - добавил собеседник.

Что касается ноября, то с началом отопительного сезона графики точно вернутся. Поскольку вырастет потребление и, соответственно, дефицит в энергосистеме, который по всем прогнозам невозможно будет покрыть в полной мере из-за больших объемов потерянной генерации в ходе атак в 2024 году. Подробнее читайте в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке текста использовались: данные облэнерго, заявления замминистра энергетики Светланы Гринчук, члена набсовета "Укрэнерго" Юрия Бойко, комментарии директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко и директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева.