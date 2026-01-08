Корректировала вражеские удары под видом выгула собак: в Одессе задержана агентка ГРУ

Согласно материалам расследования, предательницей оказалась 52-летняя местная безработная. Среди объектов потенциального поражения, координаты которых она искала, были подразделения спецслужбы Украины, которые выполняют боевые задачи на южном направлении.

Для отслеживания координат для вражеских ударов злоумышленница обходила местность и указывала на гугл-картах расположение объектов, которые, как она считала, могли использовать украинские защитники.

Для конспирации агентка делала вид, что выгуливает собак, которых она брала у своих знакомых. Кроме того, она регулярно меняла одежду и манеру поведения.

Собранные разведывательные данные предательница передавала своему куратору с помощью мессенджера. Она была задержана "на горячем" во время проведения разведки неподалеку от режимного объекта.

В телефоне фигурантки обнаружили сообщения в мессенджерах, где она оправдывает полномасштабное вторжение РФ.

Агентке сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (госизмена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан).

Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.