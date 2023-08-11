СБУ разоблачила предательницу в Одессе, которая "на зарплате" в ФСБ занималась корректировкой российских ударов по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
"За регулярное денежное "вознаграждение" от оккупантов их соратница собирала разведданные о местах базирования Сил обороны на территории областного центра. Кроме того, после вражеских воздушных атак на город она обходила пострадавшие улицы и фиксировала последствия "прилетов", - пишет пресс-служба.
Фото: Корректировала вражеские удары по Одессе: СБУ разоблачила агента ФСБ (t.me/SBUkr)
За каждое "задание" агент получала до 20 тысяч гривен. "Суммы" поступали в виде криптовалюты на электронный кошелек фигурантки.
"Развединформация нужна была захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных воздушных ударов по Одессе с применением крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе", - добавляет СБУ.
Агентку задержали во время контрдиверсионных мероприятий, когда она осуществляла доразведку местности вблизи одного из украинских военных объектов.
Согласно данным следствия, предательницей оказалась жительница Одессы, которая имела пророссийские взгляды и хотела "подзаработать".
"Для конспирации постоянно меняла мобильные номера и телефоны. Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружены банковские карты и средства связи с доказательствами ее разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", - добавляет пресс-служба.
Предательнице грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что житель Краматорска Донецкой области приговорен к 9 годам заключения за распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины, которую Россия использовала в свою пользу.
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