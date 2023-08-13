Коридоры в Черном море должны находиться под международной гарантией, - Гуменюк

Транспортные и навигационные коридоры в Черном море должны находиться под международной гарантией.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Надо понимать, что эти коридоры, транспортные, навигационные, которые сегодня существуют, должны находиться под международной гарантией. Гарантии ООН или Турции как мощного игрока НАТО и Черноморской страны были достаточными для того, чтобы функционировал полноценный зерновой коридор", - заявила она.

По словам Гуменюк, в тех условиях Силы обороны способны были обеспечить безопасность судов, которые транспортировали зерно.

"Поэтому продолжаем дипломатическое сотрудничество, продолжаем договоренности с партнерами и готовы обеспечивать все то, что в наших силах", - добавила она.

Гуменюк заявила, что на сегодня Россия пытается контролировать побережье вдоль Крыма, а также разоблачать надводную обстановку с помощью боевых кораблей.

По ее словам, на судах обеспечения могут находиться беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, которые могут не только разведывать, но и сбрасывать боеприпасы на те объекты, которые посчитают для себя важными для поражения.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ 13 августа заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

Реакция Турции

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Представитель Министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.

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