Корея передала экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры Украины

Республика Корея передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после террористических атак со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
По данным пресс-службы, в рамках гуманитарной помощи от Республики Корея в Украину поступило 4 экскаватора. Эта техника позволит ускорить выполнение ремонтных работ по восстановлению энергетической инфраструктуры.
За последние три месяца при содействии Министерства иностранных дел Республики Корея в Украину поступило 10 грузов гуманитарной помощи общим весом 114,3 тонны.
Для возобновления энергетического сектора Украины корейские партнеры передали генераторы и экскаваторы, отметили в Минэнерго.
Напомним, с июля в Украину поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 334 тонн оборудования.