RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Корея передала экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры Украины

Фото: Украина получила от Кореи экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Республика Корея передала экскаваторы для восстановления украинского энергосектора после террористических атак со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, в рамках гуманитарной помощи от Республики Корея в Украину поступило 4 экскаватора. Эта техника позволит ускорить выполнение ремонтных работ по восстановлению энергетической инфраструктуры.

За последние три месяца при содействии Министерства иностранных дел Республики Корея в Украину поступило 10 грузов гуманитарной помощи общим весом 114,3 тонны.

Для возобновления энергетического сектора Украины корейские партнеры передали генераторы и экскаваторы, отметили в Минэнерго.

Напомним, с июля в Украину поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 334 тонн оборудования.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоКорея