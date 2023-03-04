Корея передала экскаваторы для восстановления энергетической инфраструктуры Украины

По данным пресс-службы, в рамках гуманитарной помощи от Республики Корея в Украину поступило 4 экскаватора. Эта техника позволит ускорить выполнение ремонтных работ по восстановлению энергетической инфраструктуры.

За последние три месяца при содействии Министерства иностранных дел Республики Корея в Украину поступило 10 грузов гуманитарной помощи общим весом 114,3 тонны.

Для возобновления энергетического сектора Украины корейские партнеры передали генераторы и экскаваторы, отметили в Минэнерго.