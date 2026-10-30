Корецкий рассказал детали эвакуации из Олешек: людей будут везти в Украину через Беларусь

Медосмотр и подготовка личных карт

По словам главы правительства, перед выездом все граждане проходят обязательную первоначальную медицинскую проверку.

"К 14:00 сегодня планируется завершить предварительное медосмотр людей, которые будут выезжать на территорию подконтрольную Украине. Когда будет проведен первичный медосмотр - эта информация передается в Минздрав, будут личные карточки и состояние здоровья этих людей, чтобы готовить их встречу", - сообщил Корецкий.

Маршрут через Беларусь и повторный осмотр в двух областях

Эвакуация происходит по сложному логистическому маршруту. Люди следуют через территорию Беларуси, откуда пересекают государственную границу Украины.

Для встречи эвакуированных граждан уже подготовлена необходимая инфраструктура в двух регионах.

"Они по сложному маршруту попадают на территорию Беларуси и из Беларуси переходят на таможенную территорию Украины. В Чернигове и на Киевщине будут проходить повторные осмотры и предоставление первичной медпомощи, обеспечение всеми необходимыми средствами на первых порах: и одежда, санитарные вещи", - отметил премьер-министр.

Размещение в регионах

После прохождения всех первичных процедур, оказания медицинской помощи и обеспечения вещами первой необходимости граждане будут направлены в места временного проживания.

По словам Корецкого, правительство и местные власти уже полностью подготовили все помещения для размещения эвакуированных жителей Олешек в разных регионах Украины.