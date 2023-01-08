На границе со Словакией за сутки задержали 12 уклонистов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины в Telegram.

В полукилометре от словацкой границы в районе населенного пункта "Паладь Комаровцы" Ужгородского района пограничники заметили подозрительный автомобиль иностранной регистрации. Во время проверки в нем находились 5 мужчин. Все оказались местными жителями и признали, что планировали дальше пешком перейти границу вне пунктов пропуска.

Еще двух правонарушителей пограничный наряд этого же отделения обнаружил ночью с помощью средств наблюдения в нескольких сотнях метров от госграницы. Мужчины преодолели заградительный забор и пробирались к своей цели кустарниками. Однако задержать их удалось только на сопредельной территории в сотрудничестве со словацкими коллегами.

В полночь на этом же участке задержали еще одного "туриста", он также оказался местным жителем. Чтобы задержать мужчину, правоохранителям даже пришлось произвести предупредительный выстрел вверх.

Вскоре пограничники отделения "Паладь Комаровцы" в сотрудничестве со словацкими коллегами снова остановили двух нарушителей. Одного из них задержали в нескольких десятках метров от границы, другого – уже по ту сторону государственного рубежа.

Позже военнослужащие отдела "Большой Березный" недалеко от железнодорожной станции в районе пограничного села Забридь обнаружили еще двух уклонистов. Мужчины оказались харьковчанами и двигались к границе по маршруту, сохраненному в мобильном телефоне.

Сейчас правонарушителей доставили в пограничные подразделения для выяснения обстоятельств и привлечения к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы. После проверки материалы будут переданы в суд.