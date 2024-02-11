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На границе Украины и Польши завершают строительство нового пункта пропуска

Фото: на границе с Польшей завершают строительство нового пункта пропуска (facebook.com/maks.kozytskyy)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львовской области завершают строительство нового пункта пропуска на границе с Польшей. Речь идет о КПП "Нижанковичи -Мальховичи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Facebook.

По его словам, международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" заработает через полгода.

Строительство пункта началось в сентябре 2021 года. Сейчас оно уже на завершающем этапе.

Также Львовская ОВА и Подкарпатское воеводство направили в министерства развития обеих стран предложения о строительстве железнодорожного сообщения на КПП "Нижанковичи - Мальховичи". Сейчас ожидают ответа.

Во Львовской ОВА напомнили, что пути на участках "Самбор - Хырив" и "Госграница - Старява - Хырив - Нижанковичи - Госграница" полностью переоборудовали для международных пассажирских или грузовых железнодорожных перевозок. Сейчас рассматривается вопрос о запуске четырех региональных международных поездов, вместимость каждого - 206 пассажиров.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение.

9 января польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Вчера в Польше разблокировали пункт пропуска "Шегини-Медыка".

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