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На границе Украины и Польши заработает КПП для пустых грузовиков

Фото: на границе Украины и Польши заработает КПП для пустых грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На украинско-польской границе заработает пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины. Речь идет о КПП "Угринов - Долгобычев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.

Пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" откроют для проезда пустых грузовиков на выезд из Украины. Грузовики массой более 7,5 тонны (кроме пустых неочищенных цистерн) начнут пропускать в Польшу с 01:00 4 декабря.

КПП "Угринов - Долгобычев" обычно работал только для легкового транспорта и автобусов. Как отметил Кубраков, пока пункт пропуска будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно. Пропускная способность в сутки составит более 100 грузовиков.

Министр отметил, что договориться о запуске полосы для пустых грузовиков удалось благодаря Еврокомиссии в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры Польши и Люблинским воеводством.

"Сейчас открытие "Угринова" является первым пунктом в перечне мер, которые мы реализуем для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Работаем над тем, чтобы как можно быстрее снять блокаду с учетом интересов нашего рынка и государства", - подчеркнул Кубраков.

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 3 декабря движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения к системе разрешений для нашей страны.

Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

РБК-Украина ранее побывало на украинско-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более чем на 20 км. Подробнее об этом - в нашем материале.

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