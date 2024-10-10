На границе Украины с Молдовой возможны задержки: в чем причина

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, что в этом году ситуация на границе с Польшей была нестабильна из-за протестов фермеров. Они блокировали движение грузовиков на въезд и на выезд в Украину. Летом ситуация стабилизировалась.

Однако недавно польские аграрии снова анонсировали блокаду на пропускном пункте "Медыка - Шегини" на границе с Украиной. Она может продлиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года.

Добавим, что на границе Украины и Польши с 30 сентября прекратил работу КПП "Нижанковичи-Мальховице".

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