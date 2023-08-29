Как сообщается, подрыв противотанковых мин произошел на территории Овручского района Житомирской области в 800 метрах от белорусского пункта пропуска "Словечно" в Гомельской области.

В качестве вероятной причины взрыва указывают попадание молнии в одну из электрошахт. В результате взрыва якобы повреждены сопротивление моста и железнодорожные пути.

Фото: на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины, повреждена железная дорога (t.me/Hajun_BY)

Позже в комментарии "Радио. Свобода" представитель ГНСУ Андрей Демченко подтвердил эту информацию.

"По информации, которой я владею, никто не пострадал. Отдельно добавлю, что действует ограничение передвижения граждан на границе, особенно вблизи линии границы. Поэтому минные заграждения по отдельным направлениям, важным для безопасности Украины, угрожают только тем, кто хочет к нам с войной", - подчеркнул Демченко.

Ситуация на границе с Беларусью

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, Россия вывела все свои войска из Беларуси и перебросила на Купянское направление. В сентябре запланированы учения, что может стать поводом для наращивания военного присутствия.

"Обстановка на границе с Беларусью полностью нами контролируется. Резких изменений не предвидится. В настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси и находится в составе резерва объединенной группировки войск РФ, части которого ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении ", - отметил он.

В сентябре т.г. на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ, которые могут быть использованы в качестве легитимизации наращивания военного присутствия, сообщил Наев.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе - не исключается", - добавил генерал.