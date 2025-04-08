На границе с Венгрией открыли новый пункт пропуска

Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 07:00 до 18:00 часов каждый день.

Новый пункт пропуска за сутки, вероятно, сможет пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов. Ожидается, что за год "Великая Паладь" увеличит пропускную способность украинско-польского участка границы на 73 тысячи легковых авто и 220 тысяч пешеходов.

На пункте пропуска будет работать две полосы в направлении въезда и выезда из Украины.