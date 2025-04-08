На границе с Венгрией открыли новый пункт пропуска

Украина и Венгрия открыли новый совместный пункт пропуска на границе - "Великая Паладь-Надьгодош".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 07:00 до 18:00 часов каждый день.
Новый пункт пропуска за сутки, вероятно, сможет пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов. Ожидается, что за год "Великая Паладь" увеличит пропускную способность украинско-польского участка границы на 73 тысячи легковых авто и 220 тысяч пешеходов.
На пункте пропуска будет работать две полосы в направлении въезда и выезда из Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.
Также мы писали, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков.
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