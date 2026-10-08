RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

На границе с Румынией заработал новый пункт пропуска

13:25 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: на границе с Румынией заработал новый пункт пропуска (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В Закарпатье начал работу новый пункт пропуска через украинско-румынскую границу "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Министр отметил, что это первый новый автомобильный переход между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

"Для региона это третий автомобильный пункт пропуска с Румынией. Дополнительный маршрут для людей и бизнеса, возможность перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие переходы", - добавил Калашник.

Особое значение новый пункт пропуска имеет для жителей Солотвинской общины, где находится Белая Церковь.

Там живет большое сообщество этнических румын, многие семьи имеют родных по другую сторону границы. Новый переход облегчит поездки к близким.

Фото: на границе с Румынией заработал новый пункт пропуска (t.me/Mykola_Kalashnyk)

На первом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки.

Для его запуска с украинской стороны выстроили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынские партнеры построили пункт пропуска и новый мост через Тису.

Движение открыли на временной инфраструктуре, чтобы люди могли использовать переход уже сейчас. Это первая очередь проекта. Далее планируем строительство полноценного комплекса для пропуска грузовиков и автобусов.

После завершения работ он дополнительно сможет оформлять до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в сутки.

Напомним, 18 сентября Кабинет министров Украины постановил запустить новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Белая Церковь - Сигету-Мармацией" в Закарпатской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
РумынияЗакарпатская областьГраница с Украиной