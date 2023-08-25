На границе России и Грузии "застряли" украинцы, которые были в оккупации. Что говорят в МИДе

В Министерстве иностранных дел Украины работают над возвращением шести граждан Украины, которые "застряли" на российско-грузинской границе. Речь идет о гражданах, которые раннее были в оккупации, а затем вывезены в РФ.

Об этом РБК-Украына сообщили в пресс-службе МИД.

"МИД вместе с компетентными органами Украины занимается делом шести украинцев, которые сейчас находятся на российско-грузинской границе", - сообщили изданию.

По имеющейся информации, эти граждане отбывали наказание на временно оккупированной территории Украины и были вывезены российской оккупационной армией в Россию, отмечают в МИД.

"Сейчас ведется проверка их лиц и юридических аспектов отбывания определенного судом наказания, прорабатывается вопрос их возвращения в Украину", - добавили в пресс-службе.

Что произошло

Как пишет издание "Новости Грузия", уже неделю шесть украинцев находятся в буферной зоне КПП "Верхний Ларс". Они не могут попасть в Грузию и отказываются возвращаться в Россию.

Речь идет о гражданах, которые находились в оккупации в Херсонской области и были "заключены" в российские захватчики, а впоследствии вывезены в РФ "досиживать сроки". При этом один из них - это украинец, въехавший в Россию и попавший в фильтрационный лагерь.

При этом местные СМИ пишут, что "грузинская сторона сразу же предложила помощь украинскому посольству для того, чтобы пропустить этих людей через свою территорию и направить их в Украину". Мол, была проведена специальная встреча с поверенным в делах Украины Александром Шульгой. И якобы дипломат, в свою очередь, сообщил, что направил информацию в Киев и будет ждать указаний.

Сейчас украинцам пытаются помочь волонтеры, пытаясь организовать передачу им пищи, лекарств и других товаров первой необходимости.

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