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На границе с Польшей очереди из-за снегопада: где самая сложная ситуация

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Польша, Четверг 15 декабря 2022 11:13
На границе с Польшей очереди из-за снегопада: где самая сложная ситуация Фото: на границе с Польшей очереди из-за снегопада (facebook.com/UkrdelegationTCG)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за снегопада на пунктах пропуска через государственную границу с Польшей образовались очереди. Самые длинные фиксируются во Львовской и Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Из-за снегопада замедлено движение автомобилей в пункты пропуска. Самые длинные очереди образовались во Львовской и Волынской области, что на границе с Польшей. В то же время пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях. Дорожные службы работают в усиленном режиме. А мы стараемся как можно быстрее оформлять пассажиров средства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга".

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