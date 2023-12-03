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На границе с Харьковской областью возросла активность российских ДРГ, - Демченко

Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Россия начала активнее использовать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вблизи границы с Харьковской областью. При этом в регионе возросло количество вражеских обстрелов.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он сообщил, что активность российских захватчиков фиксируется на протяжении последних нескольких недель. 

"Раньше больше всего мы их фиксировали по Сумскому направлению. А за последние несколько недель мы видим изменение направления, а именно - в Харьковской области. Враг за последние несколько недель более активно использует ДРГ именно по Харьковской области", - заявил Демченко.

Он предполагает, что российские оккупанты изменили направление применения ДРГ, поскольку поняли, что "на Сумском направлении у них ничего не получается".

Представитель пограничников добавил, что на границе Харьковской области значительно возросло количество вражеских обстрелов. При этом обстрелы не утихают также в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

ДРГ в Украине

12 октября ДРГ оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, россияне отошли с потерями.

Кроме того, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов враждебных ДРГ в Сумской области, граничащей с Брянской, Курской и Белгородской областями РФ, была введена эвакуация из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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