На границе с Беларусью будет около 10 тысяч солдат, - министр обороны Польши

Польша усилит границу с Беларусью 10 тысячами военных.
Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
1 августа, жители польского села Беловеж заметили над своими домами два боевых вертолета Беларуси. Позже информацию о нарушении государственной границы подтвердили в Министерстве обороны Польши.
7 августа стало известно, что Беларусь начала военные учения у границ Польши и Литвы. Также в Польше не исключили, что могут закрыть польско-белорусскую границу для защиты страны из-за присутствия наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси.
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