Граница допустимого. Что стоит за конфликтом Украины с Польшей и как снизить его градус

При подготовке материала использовались публичные выступления украинских и польских чиновников, данные социологической компании InfoSapiens, портала money.pl, материалы конференции польского Центра Мерошевского, эксклюзивные комментарии координатора программы Восточной Европы Польского института международных отношений Даниэля Шелиговского и вице-директора Центра Мерошевского Лукаша Адамского.

"Ситуация на польской границе уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", – заявил в своем обращении 3 марта президент Владимир Зеленский. Протесты польских перевозчиков и особенно фермеров уже привели к многомиллиардным убыткам для украинской экономики. И, главное, перспективы их окончания совершенно туманны.

В Украине действия соседей вызывают откровенное недоумение: как можно душить экономику страны, воюющей с превосходящим по силам агрессором, как можно думать о недополученных доходах или утраченных долях на рынке, когда по соседству продолжаются самые масштабные со Второй мировой боевые действия в Европе? А фотографии рассыпанного зерна, с учетом того, с какими опасностями зачастую связан сбор украинского урожая, и вовсе вызывают оправданное возмущение.

Несмотря на всю неуместность нынешних польско-украинских противоречий и ущерб, который они наносят (причем экономикам обеих стран), настоящая картина происходящего все же объемнее. Особенно если все-таки попробовать посмотреть на нее и с польской стороны границы – а без этого выход из ситуации, очевидно, не найти.

Дело не в выборах

Конфликты, связанные с украинским зерном и перевозками, начали нарастать в прошлом году. В Украины их, как правило, связывали с октябрьскими парламентскими выборами в Польше и вполне естестественным в условиях острой политической конкуренции повышением ставок. Но выборы состоялись, по их итогам власть в стране поменялась – а проблемы с Польшей не то, что не решились, а наоборот, лишь усугубились. Блокирование польско-украинской границы стало реальной проблемой не только для отдельных отраслей украинской экономики, но и для всей страны в целом.

Собеседники РБК-Украина в польских экспертных кругах объясняют, что связывать польско-украинские проблемы исключительно с выборами было в корне неверно (хотя и полностью списывать этот фактор, конечно, тоже неправильно).

"Мое личное впечатление, что все в Украине подумали, что это связано с польскими выборами. И Украина, и украинские власти решили, что раз это избирательная проблема, после выборов ее не будет. Следовательно, если ее не будет, не надо договариваться с поляками. Надо просто продержаться, нужно подождать, после выборов придет новое польское правительство и все решит. Украинская сторона сама себе создала большие ожидания от правительства Туска, когда они не были исполнены, появилось разочарование", – считает координатор программы Восточной Европы Польского института международных отношений Даниэль Шелиговский.

Кроме того, вскоре после завершения выборов в парламент и формирования нового правительства Польша вступила в очередную избирательную кампанию, на этот раз на местных выборах, которые состоятся 7 и 21 апреля. На них снова ожидается очень жесткая борьба – партия Дональда Туска постарается развить успех октябрьских выборов и нанести новое поражение консерваторам из "Права и справедливости". Для этого, конечно, ей нужна будет поддержка со стороны сельского электората, который в Польше составляет 40% населения (хотя и не все они поголовно заняты в сельском хозяйстве, конечно).

По окончанию местных выборов Польша, как и остальной Евросоюз, вступит в решающую фазу выборов в Европарламент, которые состоятся в июне. А там на горизонте уже возникнут и президентские выборы, назначенные на май 2025 года. Словам, рассчитывать, что проблемы между Киевом и Варшавой само по себе разрешатся "когда-то после выборов" – априори неверно.

Еще одно популярное в Украине упрощение – расценивать текущий конфликт исключительно как провокацию россиян и их польских агентов. Опять-таки, определенная доля правды в этом есть, что признают и польские собеседники РБК-Украина. Особенно, если учесть характер некоторых провокаций (вроде знаменитого уже плаката с Путиным на тракторе) и политическую аффилированность отдельных лидеров протестов с ультраправой пророссийской партией "Конфедерация".

Провокационный плакат польских протестующих (фото: скрин РБК-Украина)

"Россия не выдумывает эти проблемы, но ими пользуется. Проблема все же существует. Поэтому ее нужно решить как можно скорее, пока это еще возможно, пока это слишком далеко не зашло, потому что как раз Россия увидела, что этой проблемой снова можно пользоваться, можно играть против Польши, против Украины", – говорит Шелиговский.

Таким образом, Россия, очевидно, применяет здесь ту же тактику, которую годами практикует и в Украине, и не только: берет какую-то реальную проблему и максимально раздувает ее, повышая градус и разжигая ненависть между оппонентами – усилиями своих агентов влияния, скрытых или публичных, через оффлайн-провокации и интернет-троллей.

Зерно и эмоции

Как польские власти, так и эксперты видят более основательные причины для нынешнего кризиса, чем выборы или провокации россиян. Так, как отметил в комментарии РБК-Украина вице-директор польского Центра Мерошевского Лукаш Адамский, в основе лежит слишком уж ускоренный процесс евроинтеграции Украины и ее присоединения к европейскому единому рынку.

"В духе солидарности со страной, подвергшейся ужасным атакам со стороны России два года назад, было принято такое решение. И сейчас Польша, как граничащая с Украиной страна, более всего ощущает последствия этого решения. То есть, объективная причина – это разные условия функционирования предприятий в ЕС и в Украине, в ситуации, когда таможенный барьер во многом исчез", – говорит Адамский.

Эксперт имеет в виду решение ЕС о временной приостановке импортных квот и пошлин на украинскую продукцию, введенное в июне 2022 года и впоследствие продленное до июня 2024-го. Его важность для Украины, особенно в 2022-ом, сложно было переоценить: страна пережила катастрофический экономический шок, связанный с полномасштабным вторжением россиян, разрушение тысяч производственных и логистических цепочек – единственным реальным направлением экспорта в один момент оказалась лишь граница с Евросоюзом.

Вполне естественно, что в таких условиях украинский экспорт в ЕС, в первую очередь, аграрной продукции стремительно вырос, по некоторым позициям – в разы или даже в десятки раз. Это и стало основой тезиса о "залившем Европу украинском зерне", который впоследствии был доведен до абсолюта и объявлен протестующими чуть ли не главной причиной их проблем.

На самом деле, это откровенное преувеличение. "Экономисты напоминают, что у Польши положительное сальдо торговли с Украиной, а большей проблемой для аграриев является инфляция. И Россия, которая заваливает мир дешевым зерном", – отмечает польский портал money.pl.

Действительно, польское сельское хозяйство, по сути, держится на дотациях от Евросоюза (Польша – пятый по объемам их получатель в ЕС), а после взрывного роста цен на продовольствие в мире, связанного с полномасштабным российским вторжением в Украину, цены стали стремительно снижаться – в этом и есть ключевая проблема польской аграрки. А еще до введения первых ограничений весной прошлого года объемы поставок украинского зерна в Европу тоже стали уверенно падать. А украинская кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница не импортируются Польшей еще с апреля прошлого года – и, как легко заметить, проблем польских фермеров это не решило.

Очевидно, впереди еще много дискуссий между украинскими, польскими и брюссельскими чиновниками. Достаточно оценить полярность позиций: так, если Еврокомиссия решила продлить до июня 2025-го беспошлинный режим для украинских товаров (с рядом оговорок в отношении агропродукции), то замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак призывает закрыть польский рынок для украинской сельхозпродукции на 20 лет после того, как Украина уже вступит в ЕС. А пока что Варшава выступает за возвращение правил торговли, существовавших между Украиной и ЕС до начала полномасштабной российско-украинской войны.

Экономические интересы – безусловно, важнейший, но далеко не единственный аспект польско-украинского конфликта. На них почти моментально начали накладываться разнообразные фейки и эмоции со стороны всех участников процесса. К примеру, в Польше в ходу истории о якобы отвратительном качестве украинской сельхозпродукции, разошелся даже видеоролик о том, что польская птица массово им отравилась.

"Разжигание эмоций в соцсетях, той же российской агентурой. Но это делает не только она, конечно, потому что есть и объективное беспокойство, но агентура просто досыпает угля в огонь, вызывает ненужные эмоции с обеих сторон. И еще, это механизм поспешного обобщения. Что мы читаем? "Поляки блокируют границу в Украине". Или что читаем? "Украинцы блокируют эксгумацию" (могил польских солдат времен Второй мировой, - ред.). Мы должны гасить эмоции и бороться с этим", – перечисляет Лукаш Адамский другие причины конфликта.

Польские протестующие "инспектируют" автомобиль на границе (фото: Getty Images)

Манипуляции фактами, чрезмерное упрощение картины событий, игра на эмоциях электората, вброс откровенных фейков – этими методами польские политики умеют пользоваться не хуже своих украинских коллег. Тем более, что и украинское руководство в этой истории не раз делало публичные ошибки.

К примеру, в польском медиапространстве до сих пор часто вспоминают выступление Зеленского на Генассамблее ООН в сентябре прошлого года. "Тревожно видеть, как некоторые в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", – заявил тогда украинский президент.

Прямо Польшу Зеленский не упомянул, но из контекста было полностью понятно, что речь идет именно о ней. И поляки тогда искренне возмутились тем, что украинский лидер, по сути, обвинил их в работе на Москву – тогда как Польша объективно и с первого дня большой войны оказала украинцам огромную помощь: от военно-логистической до размещения миллионов беженцев. Тезис о "неблагодарной Украине" тогда отлично зашел в польские массы (вероятно, не без участия россиян) и в сетевых дискуссиях регулярно озвучивается до сих пор.

Сложности интеграции

Удивительно, что в этих условиях не актуализировался давний фактор украино-польских противоречий – исторический, в частности, события на Волыни 1943 года. Конечно, изредка об этом вспоминают польские публичные лица, но в целом, похоже, обе стороны понимают, что актуализация событий 80-летней давности в нынешних условиях максимально неуместна.

Но и без этого чисто экономический – изначально – конфликт не мог не сказаться на взаимном отношении поляков и украинцев друг к другу. Так, согласно исследованию компании InfoSapiens, если в 2022 году 83% украинцев позитивно относились к полякам, то сейчас – только 44% (впрочем, негативно относятся только 9%, остальные нейтральны).

В свою очередь, почти 70% поляков поддерживает дальнейшее оказание Украине военной и экономической помощи. При этом еще большее количество поляков поддерживают протесты своих фермеров.

Этот парадокс не понимают в Украине: здесь блокаду границы воспринимают как откровенно антиукраинские действия, подрывающие позиции нашей страны в борьбе с агрессором. "С польской стороны помощь Украине на стратегическом уровне, и в плане войны, и в плане интеграции с Евросоюзом – не противоречит тому, что Польша хочет и будет защищать свой внутренний рынок. Скажу больше, чем быстрее эту коллизию удастся урегулировать, тем больше маневра будет у польского правительства в вопросе помощи Украине", – объясняет Даниэль Шелиговский.

Такие цифры поддержки польских протестов населением объясняют и политику нынешнего польского правительства. Сколько дружественно не был бы настроен к Брюсселю и Киеву Дональд Туск, избирают его не бюрократы из Еврокомиссии и не украинские жители. С другой стороны, признак мудрого политического руководства – сочетать выполнение народных требований с защитой настоящих, стратегических интересов своей страны, даже если отдельные шаги непопулярны среди избирателей.

Есть еще один важный момент: нынешний польско-украинский конфликт и протесты фермеров – это лишь часть общеевропейской истории, за которой большинство украинцев по понятным причинам следить не успевают.

Аграрии сейчас протестуют, перекрывают дороги, жгут покрышки и толкаются с полицией в разных странах Евросоюза – и причина их недовольства связана уже не с Украиной, а с нормами общеевропейского "Зеленого курса", в частности, ограничений на использование пестицидов, ограничения углеродного следа и т.д. В отдельных странах ЕС есть свои требования: ограничить ввоз сельхозпродукции из Северной Африки или Южной Америки, оставить льготы на топливо и субсидии и т.д.

Каждый раз протестующие ищут наиболее чувствительные точки для давления на власть – в польском случае это стала блокада границы с Украиной, привлекающей особое внимание по понятным причинам.

Польские протестующие (фото: Getty Images)

Очевидно, разнообразными конфликтами по самым разнообразным поводам будет сопровождаться весь процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС, который еще даже не начался. Встречающееся в Украине мнение о том, что для вступления Украины в ЕС достаточно одного лишь волевого решения европейских лидеров (а то и вовсе, лишь лидеров Германии и Франции как ключевых держав ЕС) абсолютно неверно, так этот процесс не работает.

"Украине предстоит сверхсложный процесс, в котором главной проблемой будет не Польша, а каждая из 27 стран. Потому что эти 27 стран не захотят вести переговоры на такой основе: "у нас война, значит, уберите для нас, например, лимиты на вылов рыбы или что-то еще". Будут сотни тем", – заявил на конференции Центра Мерошевского в Киеве глава комитета Сейма по международным делам Павел Коваль.

Вероятно, найти выход из текущего польского-украинского конфликта на компромиссных условиях все же получится. Но частные экономические интересы отдельных стран и строгие бюрократические процедуры на европейском пути Украины будут всегда. "Это клуб, к которому вы хотите присоединиться", – комментирует собеседник РБК-Украина в одной из европейских структур. Но членство в этом клубе было, есть и останется стратегической задачей Украины.