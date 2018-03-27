Корчак розраховує на обрання нового глави НАЗК на найближчому засіданні

Завтра закінчується термін повноважень Корчак на посаді голови НАЗК

Чинний глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак розраховує на обрання нового глави агентства на позачерговому засіданні. Про це Корчак повідомила у своєму Facebook.

"У середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюся і з великим задоволенням "тягар слави" перекладу на чужі плечі. Сподіваюся, що на позачерговому засіданні буде обраний новий глава Національного агентства", - заявила Корчак.

Всім, кому весь час заважала Корчак, її «неправомірні/неправильні/незаконні/непрофесійні» дії, гаражі, неподання у... Опубліковано Корчак Наталією 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня зарплата Корчак у першому півріччі 2017 була на рівні 100 тис. гривень на місяць проти 143,6 тис. гривень в 2016 році. Премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався в залежності від посад працівників - від 25% до 200% посадового окладу в червні до 450% у грудні 2016 року. У липні 2016 Корчак нарахували 165,5 тис. гривень премії. В середньому її премія становила 49,3 тис. гривень на місяць.