Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Корчак розраховує на обрання нового глави НАЗК на найближчому засіданні

НовиниПолітика    27.03.2018 - 09:34
Фото: Наталія Корчак (kmu.gov.ua)
Фото: Наталія Корчак (kmu.gov.ua)

Завтра закінчується термін повноважень Корчак на посаді голови НАЗК

Чинний глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак розраховує на обрання нового глави агентства на позачерговому засіданні. Про це Корчак повідомила у своєму Facebook.

"У середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюся і з великим задоволенням "тягар слави" перекладу на чужі плечі. Сподіваюся, що на позачерговому засіданні буде обраний новий глава Національного агентства", - заявила Корчак.

 

Всім, кому весь час заважала Корчак, її «неправомірні/неправильні/незаконні/непрофесійні» дії, гаражі, неподання у...

Опубліковано Корчак Наталією 26 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня зарплата Корчак у першому півріччі 2017 була на рівні 100 тис. гривень на місяць проти 143,6 тис. гривень в 2016 році. Премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався в залежності від посад працівників - від 25% до 200% посадового окладу в червні до 450% у грудні 2016 року. У липні 2016 Корчак нарахували 165,5 тис. гривень премії. В середньому її премія становила 49,3 тис. гривень на місяць.

 

У Раді просять НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів у Хомутинніка
Теги публікації: НАПК, Наталья Корчак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top