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Корбан заявил, что ознакомился с документами о лишении его гражданства

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Понедельник 24 октября 2022 10:20
Корбан заявил, что ознакомился с документами о лишении его гражданства Фото: Геннадий Корбан (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что через три месяца его адвокаты наконец-то смогли ознакомиться с документами о лишении его украинского гражданства и недопуске в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook.

"Мы писали запросы в различные службы - от государственной миграционной службы и СБУ - до Офиса президента. Все эти документы необходимо было собрать и ознакомиться с ними, для того, чтобы подать полноценную жалобу в Верховный суд. В результате продолжающегося юридического расследования вырисовывается забавная картинка. Я еще такого не видел", - заявил Корбан.

По его мнению, все люди, перечисленные в документах, поставивших подписи и выполнившие незаконные команды, рано или поздно будут наказаны.

"Повторно хочу поблагодарить всех, кто поддержал обращение и подписал петицию к президенту за возвращение мне паспорта и меня в Украину. А также хочу обратиться к президенту с просьбой пересмотреть ошибку, которая произошла в отношении моих конституционных прав", - добавил он.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более ста политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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Геннадий Корбан
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