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Корбан очолить комітет сприяння територіальній обороні у Дніпрі

Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі створюється комітет сприяння територіальній обороні міста, який отримає фінансування з міського бюджету на проекти, направлені на підвищення обороноздатності. Згідно з розпорядженням міського голови Дніпра, на сесії міськради депутати голосуватимуть за виділення 100 млн грн на ці проекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Depo.Дніпро.

Міськрада розпочне інформаційну компанію направлену на популяризацію служби у місцевих збройних формуваннях з метою залучення мешканців міста до територіальної оборони.

Також планується збудувати тренувальний центр для батальйонів територіальної оборони та цивільних добровольчих збройних формувань.

Тренувальний центр має бути оснащений полігоном з можливістю проводити заняття з снайперської та стрілецької підготовки, боїв у місті, інженерної справи тощо.

Очолює комітет голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан.

Як повідомлялось, мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до лав територіальної оборони.

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Дніпро