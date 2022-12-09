Корбан рассказал, как Днепр и область поддерживают Херсонскую область
Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что сейчас в регионе достаточно сложная ситуация. Основная часть поддержки исходит от частных лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в эфире "ДнепрTV".
В то же время он сказал, что Днепр и область всячески поддерживают деоккупированную Херсонскую область.
"Насколько знаю, наша область и наш город помогают Херсонской области... Чем можем, мы помогаем и будем помогать дальше Херсону, Херсонской области и местным людям прежде всего, которые там живут. Местное самоуправление в Херсоне разрушено, мэра нет, замов нет. Поэтому фактически я так понимаю, что региональные власти, которые назначены сейчас в Херсоне, взяли на себя эту миссию. Ну посмотрим, надеюсь, они будут справляться", - заявил он.
Напомним, в четверг, 8 декабря, в Харькове раздались звуки взрывов. В области и городе объявлена воздушная тревога.
Также ранее мы писали, что в ночь на 5 декабря три российские ракеты ударили по одному из промышленных объектов Кривого Рога. Здание получило значительные повреждения.
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