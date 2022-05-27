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Корбан розповів про ситуацію у Дніпропетровській області на 92-й день війни

Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Окупаційні війська Росії намагаються активізуватися насамперед у Донецькій та Луганській областях. Дніпропетровська область ж наразі має комплексні рубежі захисту, зокрема від диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час телемарафону на каналі "ДніпроTV".

Водночас, за його словами, на місці трагедії, що сталася зранку у Дніпровському районі через "прильот" ворожої ракети, нині працює ДСНС, поліція, Нацгвардія та військова комендатура.

"Пуски були з Ростовської області (Росія, - ред.). Було три прильоти, два з них - неточні", - сказав керівник Центру тероборони Дніпра.

Він також зауважив, що цивільним у жодному разі не можна торкатися предметів, які теоретично можуть бути мінами чи іншими вибуховими пристроями.

Розміновує території виключно ДСНС, яка має для цього необхідні знання та оснащення. Водночас поліція та СБУ продовжують роботу з виявлення колаборантів.

"Ми зараз закуповуємо спеціальне обладнання і будемо достатньо озброєні проти подібних історій. Зможемо виявляти цих людей та сигнали, які вони передають", - додав Геннадій Корбан.

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Генадій Корбан