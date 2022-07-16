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Корбан розповів, куди подівся гептил з атакованого ракетами Південмашу

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Субота 16 липня 2022 21:51
Корбан розповів, куди подівся гептил з атакованого ракетами Південмашу Фото: Геннадій Корбан (прес-служба міськради)
Автор: Артем Горовенко

Голова штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан спростував чутки про те, що після ракетного удару по "Південмашу" в атмосфері стався викид токсичної речовини гептила, шкідливого для організму людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана у Facebook.

За словами Корбана, вчора російські війська завдали ракетного удару по Південному машинобудівному заводу. Удар по Дніпру було завдано з Каспійського моря бомбардувальниками Ту-95, шістьма ракетами типу X-101.

Після початку російського вторгнення гептил на "Південмаші" був у найкоротший термін утилізований. Тому його витік зараз виключено.

"Гептил - це компонент ракетного палива, який вкрай небезпечний для людини, має вкрай невисоку гранично допустиму концентрацію. Але річ навіть не в цьому. Впливаючи на людей, він вражає буквально всі системи людини, починаючи з того, що вона є канцерогенною речовиною, і вражає імунну систему, серцево-судинну, лімфатичну, нервову систему, шлунково-кишковий тракт, печінку, шкіру, а також викликає порушення репродуктивної діяльності та поява вроджених каліцтв. Насправді, кожна частина організму людини уражається гептилом", - написав Корбан.

У перші два місяці війни у Дніпрі було створено робочу групу в рамках Штабу оборони Дніпра, до якої увійшли мер Борис Філатов, його заступники, керівництво ЮМЗ та КБ Південне, керівництво МНС та Нацгвардії задля екстренної утилізації гептилу та його похідних.

За словами Корбана, для того, аби ліквідувати отруйну речовину в найкоротші терміни, військова адміністрація міста та області виділила понад 100 млн гривень.

Водночас він додав, що ніхто з уряду, ні профільне міністерство, ні прем'єр-міністр не відгукнулися і не виділили коштів на вирішення цієї проблеми.

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Генадій Корбан Южмаш
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