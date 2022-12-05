Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан прокомментировал сложившуюся ситуацию на днепровском водоканале и кто за нее ответственен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в эфире " ДнепроTV ".

"Водоканал работает с утра до вечера. Люди там работают с утра до вечера, пашут, и работают ремонтные бригады. Проблема заключается в том, что многие повышающие насосные станции и просто насосные станции запрошены прежде всего от электроэнергии, от ТП (трансформаторных подстанций). И поскольку у ДТЭК и ЦЭК нет графика аварийного отключения, а также нет графиков веерных отключений, они отключают электроэнергию, и узлы водоканала отключаются, причем мы об этом узнаем постфактум и соответственно вода прекращает идти", - заявил Корбан.

Он также убежден, что критическая инфраструктура должна быть запрошена по отдельным линиям.