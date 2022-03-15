Корбан: ми не підпускаємо російські війська до кордонів Дніпропетровської області

За його словами, область надійно захищена по всьому периметру та тримає три фронти - південний, зона ООС і північний напрямок.

"Ми достатньо твердо стоїмо на ногах. У нас накопичено достатній контингент військ. Ви бачите, що працює також ППО, яка збиває ворожі ракети. Тож можу висловити з цього приводу певний оптимізм. Ми робимо все, аби надійно захистити область і фронти - щоб ворог не зміг перерізати комунікації між нашими військами, а ми могли забезпечувати людей продуктами і медикаментами", - сказав Корбан.

Він також зауважив, що Дніпро нині приймає велику кількість переселенців, більшість з яких вирушає далі, - до західних областей. На всіх вокзалах області є евакуаційні потяги та налагоджено необхідну логістику.

Корбан додав, що влада області та міст регіону працюють у координації та цілодобово стежать за безпековою ситуацією.

Також за інформацією керівника Центру тероборони Дніпра, те, що ворожі війська переходять в оборону на низці рубежів, свідчить про нестачу в них сил для продовження наступу.