RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Корбан: ми не підпускаємо російські війська до кордонів Дніпропетровської області

Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі та області ситуація стабільна. Дніпропетровська область мала час, аби підготуватися до спротиву окупаційним військам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час брифінгу.

За його словами, область надійно захищена по всьому периметру та тримає три фронти - південний, зона ООС і північний напрямок.

"Ми достатньо твердо стоїмо на ногах. У нас накопичено достатній контингент військ. Ви бачите, що працює також ППО, яка збиває ворожі ракети. Тож можу висловити з цього приводу певний оптимізм. Ми робимо все, аби надійно захистити область і фронти - щоб ворог не зміг перерізати комунікації між нашими військами, а ми могли забезпечувати людей продуктами і медикаментами", - сказав Корбан.

Він також зауважив, що Дніпро нині приймає велику кількість переселенців, більшість з яких вирушає далі, - до західних областей. На всіх вокзалах області є евакуаційні потяги та налагоджено необхідну логістику.

Корбан додав, що влада області та міст регіону працюють у координації та цілодобово стежать за безпековою ситуацією.

Також за інформацією керівника Центру тероборони Дніпра, те, що ворожі війська переходять в оборону на низці рубежів, свідчить про нестачу в них сил для продовження наступу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій КорбанДніпропетровська область