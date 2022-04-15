Корбан: жодна область України не має такої кількості рубежів оборони, як Дніпропетровська

Дніпропетровська область продовжує посилювати оборону. У регіоні вже збудовано її четвертий рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана під час телемарафону .

"Це говорить про те, що ворогу буде надзвичайно складно проникнути сюди. Думаю, жодна інша область в країні не має такої кількості рубежів оборони", - заявив Корбан.

Він також додав, що нині покращилася ситуація з ППО й акцентував, що містянам, які не задіяні на безперервних виробництвах, у бюджетній галузі чи роботі критичної інфраструктури - жінкам, дітям, літнім людям, всім, хто має можливість залишатися у західних регіонах, краще не поспішати з поверненням.

Утім, це є виключно рекомендацією, додав він.