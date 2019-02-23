Кораблі ВМС Венесуели вирушили на перехоплення судна з гумдопомогою

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На перехоплення вирушили 6 суден венесуельських ВМС

Група кораблів Військово-морських сил Венесуели, сьогодні, 23 лютого, вирушили на перехоплення судна з гуманітарною допомогою, яке прямує в країну з Пуерто-Ріко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Віктора Амайя.

Як повідомив Амайя, 6 кораблів ВМС Венесуели, в тому числі фрегат і 2 патрульних катери, вирушили на перехоплення судна з гуманітарною допомогою для венесуельців, яке прямує в країну з Пуерто-Рико.

Зазначається, що на борту судна, яке покинуло Пуерто-Рико минулої середи, знаходиться 250 тон гуманітарної допомоги, яка була зібрана для жителів Венесуели.

Atención. Zarparon seis buques de la armada bolivariana, entre ellos la fragata F-22 y dos patrulleros, a interceptar el buque que viene con ayuda humanitaria para Venezuela desde Puerto Rico. #23Feb @DiarioTalCual — Víctor Amaya (@victoramaya) February 23, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венесуелу прибула перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців. Посол Венесуели в Бразилії Марія Беландріа, яка була призначена лідером опозиції Хуаном Гуайдо, заявила, що перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців перетнула бразильський кордон.

Як писало РБК-Україна, на кордоні Венесуели з Колумбією виникли сутички між військовими та місцевими жителями, які намагалися зробити можливою доставку гуманітарної допомоги в країну. Жителі заблокували міст, який сполучає дві країни. Військові застосували сльозогінний газ та гумові кулі.