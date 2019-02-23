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Кораблі ВМС Венесуели вирушили на перехоплення судна з гумдопомогою

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 21:45
Кораблі ВМС Венесуели вирушили на перехоплення судна з гумдопомогою
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

На перехоплення вирушили 6 суден венесуельських ВМС

Група кораблів Військово-морських сил Венесуели, сьогодні, 23 лютого, вирушили на перехоплення судна з гуманітарною допомогою, яке прямує в країну з Пуерто-Ріко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Віктора Амайя.

Як повідомив Амайя, 6 кораблів ВМС Венесуели, в тому числі фрегат і 2 патрульних катери, вирушили на перехоплення судна з гуманітарною допомогою для венесуельців, яке прямує в країну з Пуерто-Рико.

Зазначається, що на борту судна, яке покинуло Пуерто-Рико минулої середи, знаходиться 250 тон гуманітарної допомоги, яка була зібрана для жителів Венесуели.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венесуелу прибула перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців. Посол Венесуели в Бразилії Марія Беландріа, яка була призначена лідером опозиції Хуаном Гуайдо, заявила, що перша вантажівка з гуманітарною допомогою для венесуельців перетнула бразильський кордон.

Як писало РБК-Україна, на кордоні Венесуели з Колумбією виникли сутички між військовими та місцевими жителями, які намагалися зробити можливою доставку гуманітарної допомоги в країну. Жителі заблокували міст, який сполучає дві країни. Військові застосували сльозогінний газ та гумові кулі.

У Венесуелі виникли сутички між цивільними та військовими Венесуела частково закрила кордон із Колумбією
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