Кораблі Військово-Морських Сил України та Франції провели спільні військові навчання. Вони проходили в акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС ЗСУ.
Так, у північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" ВМС ЗСУ разом з фрегатом ВМС Франції "Auvergne" провели тренування типу "PASSEX".
"Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що окрім надводних бойових одиниць, від французької сторони, до навчань залучався корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.
За інформацією відомства, під час відпрацювання елементів тактичного маневрування, особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, а саме:
Зазначено, що сновна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.
Крім того, на борту "Юрій Олефіренко" було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблю із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.
У відомстві зазначають, що комунікація між екіпажами кораблів здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.
Фото: кораблі України та Франції провели спільні навчання в Чорному морі (navy.mil.gov.ua)
Нагадаємо, що французький багатоцільовий фрегат Auvergne D654 зайшов в одеський порт 24 грудня.