Корабли РФ на Кубе. Кроме подводной лодки США в Гавану также прибыло судно ВМС Канады

Канадское патрульное судно Margaret Brooke приступило к маневрам утром 15 июня, чтобы войти в гаванский порт.

В Канадском объединенном оперативном командовании назвали это "визитом в порт... в знак признания давних двусторонних отношений между Канадой и Кубой".

А в Южном командовании ВС США ранее заявляли, что быстроходная подлодка Helena прибыла с обычным визитом в Гуантанамо, военно-морскую базу США на краю острова, и что "расположение судна и транзит были запланированы ранее".

При этом в Министерстве иностранных дел Кубы сообщили, что были проинформированы о прибытии американской подлодки, но не в восторге от этой.

В Reuters обращают внимание, что нахождение российских, канадских и американских судов на Кубе "стало напоминанием о старой напряженности времен холодной войны и тяжелых связях между Россией и западными странами из-за войны в Украине".

Между тем и Штаты, и Куба заявляли, что российские фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подлодка "Казань" не представляют угрозы для региона, а Москва называла прибытие на союзный для Кремля остров своих судов как рутину.

А в Минобороны РФ утверждали, что фрегат и атомная субмарина вошли в гавань в среду после проведения в Атлантическом океане тренировок "с высокоточным ракетным оружием".

По словам канадского дипломата, прибытие патрульного катера Margaret Brooke было "рутинным" и частью "длительного сотрудничества между нашими двумя странами".

Он также добавил, что это "не связано с присутствием российских кораблей".

Что предшествовало

Напомним, 12 июня на Кубу прибыли 3 военные корабля и подводная лодка РФ, которая может нести ядерное оружие. Эти суда находятся в порту Гаваны.

На следующий день стало известно, что быстроходная подлодка USS Helena прибыла в залив Гуантанамо на Кубе. В Штатах отметили, что судно прибыло "в рамках обычного визита в порт, проходя через географическую зону ответственности Южного командования США".