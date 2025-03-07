Корабль Маска Starship разрушился второй раз подряд

Как пишет издание, через несколько минут после старта в четверг, с юга Техаса, две части ракеты разделились, как и планировалось. Затем сверхтяжелый ускоритель вернулся на землю, где его в воздухе поймали так называемые "гигантские механические руки" пусковой башни.

Однако, примерно через 8 минут после начала полета, корабль Starship начал кувыркаться по пути в космос, и в конечном итоге центр управления полетом потерял связь с объектом.

В то время как Starship запустил все шесть двигателей Raptor, как и планировалось, некоторые двигатели начали давать сбои до того, как двигатели должны были отключиться, сказал один из ведущих трансляции SpaceX. В этот момент Starship начал выходить из-под контроля.

Позже компания опубликовала заявление на соцсети X, в котором говорилось, что корабль Starship развалился, и что компания работает с представителями службы безопасности.

Далее Командный центр системы управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации (FAA) выпустил автоматическое предупреждение, уведомив операторов о падающих обломках. Агентство также ввело запрет на вылеты ("ground stop") в некоторых аэропортах Флориды из-за космического мусора, который позже был снят.

FAA сообщило в заявлении по электронной почте, что на короткое время замедлило движение самолетов за пределами зоны падения обломков. Агентство потребует от SpaceX провести расследование инцидента, как это обычно происходит в случае взрыва.

Очевидцы опубликовали в X видео с падающими обломками возле Багамских островов и Доминиканской Республики.

Этот полет стал вторым подряд запуском Starship, который был прерван примерно на восьмой минуте. Компания планировала протестировать ряд обновлений, включая способность Starship выводить спутники в космос - это должно было произойти еще в прошлый раз, но полет был досрочно завершен.

Кроме того, во время этого полета SpaceX планировала испытать несколько других обновлений, включая более прочные закрылки, которые ракета использует для управления в атмосфере, а также улучшенные системы навигации и двигательной установки.