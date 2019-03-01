Кір в Україні досяг загрозливого рівня, - ЮНІСЕФ

Україна очолює список країн з найбільшою захворюваністю на кір

Украина возглавила список стран с наивысшим уровнем заболеваемостью корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Сообщается, что корь в Украине достигла угрожающего уровня из-за антипривичных кампаний, в результате чего люди отказываются от вакцинирования для предотвращения потенциально смертельных болезней. По данным ЮНИСЕФ, Украина на первом месте из десяти стран, где в прошлом году было зафиксировано наибольшее количество случаев кори.

"Почти все эти случаи можно предотвратить, но при этом дети все равно заражаются ... Корь - это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность, - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Фото: рейтинг стран по заболеваемости корью

Фонд обращает внимание на то, что, по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в Украине было 35120 случаев кори при 5 тысячах в 2017 году.

Напомним, в феврале в Киеве зафиксировали первый случай смерти от кори.

Согласно последним данным Минздрава, заболеваемость корью в Украине снизилась на 15%.