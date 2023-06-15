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"Копнем глубже" в усилении ПВО. Остин озвучил ключевые темы "Рамштайна"

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В ходе сегодняшней встречи в формате "Рамштайн" союзники обсудят вопросы усиления ПВО Украины. Также партнеры поднимут вопрос обеспечения ВСУ необходимым во время контрнаступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вступительное слово главы Пентагона Ллойда Остина перед заседанием "Рамштайна".

"Сейчас начался военный марафон на территории Украины. И поэтому мы сегодня будем рассматривать самые неотложные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом", - заявил Остин.

По его словам, сегодня контактная группа будет сосредоточена на том, чтобы Украина могла защищать как свое население, так и критическую инфраструктуру посредством систем ПВО.

"И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS, которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО", - рассказал Остин.

Он отметил, что союзники также будут подстраиваться к изменениям обстоятельств на поле боя в соответствии с тем темпом, как изменяются потребности Украины.

"Наши коллеги также разрабатывают дальнейшие планы обучения украинских военных, чтобы они были стабильными и бесперебойными", - добавил глава Пентагона.

Сегодня проходит уже 13-й "Рамштайн"

Напомним, что сегодня, 15 июня, проходит уже 13 по счету заседания в формате "Рамштайн". Как сообщалось ранее, участники поднимут вопросы "коалиции самолетов" и тренировки украинских пилотов. Также Контактная группа обсудит усиление военной помощи для успешного контрнаступления ВСУ.

Заседание уже началось в штаб-квартире НАТО, куда прибыл министр обороны Алексей Резников.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг перед "Рамштайном" заявил, что союзники по НАТО уже начали обучение украинских пилотов на самолетах F-16, что в дальнейшем даст партнерам возможность передать Киеву долгожданные современные самолеты.

Детальнее о том, что известно о "Рамштайне-13", а также чего ждать от встречи в Брюсселе - читайте в материале РБК-Украина.

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