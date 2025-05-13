Копытин: запрос на вооружение в мире растет, потенциал украинского ВПК также возрастет

Новые и старые военные конфликты в мире повышают запрос на безопасность и оборону. Это может стать стимулом для дальнейшего активного развития отечественной оборонной промышленности.

Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LB.ua.

Качели геополитической нестабильности побуждают государства к укреплению обороны, что требует пересмотров бюджетов, направляемых на армию и на изготовление вооружений.

Например, в 2024 году в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке мировые военные расходы достигли рекордных 2718 млрд долларов, а эксперты называют увеличение расходов на оборону самым стремительным годовым ростом по крайней мере со времен окончания Холодной войны.

По его словам, больше всего тратят на военные нужды пять стран: Соединенные Штаты, Китай, РФ, Германия и Индия - их доля составляет 60% от общемировых расходов.

"В 2024 году Великобритания увеличила свои военные расходы на 2,8% до 81,8 млрд долларов, а Франция - на 6,1% до 64,7 млрд долларов. Военные расходы США в прошлом году также выросли - на 5,7% до 997 млрд долларов. Не отстает и Китай, который в прошлом году увеличил свои военные расходы на 7% до 314 млрд долларов. Государства стремятся усилить собственную безопасность и готовы инвестировать в это направление десятки и сотни миллиардов долларов", - говорит Игорь Копытин.

По его убеждению, запрос на безопасность в мире усиливается, и это означает огромную потребность в закупках вооружений.

"Мировые производители вскоре начнут модернизировать производства и наращивать объемы, ведь спрос на продукцию ВПК растет бешеными темпами. Миллиарды долларов, заложенные в бюджеты стран, будут направлять на потребности безопасности, большинство которых связано с оборонными закупками", - считает народный депутат.

Он добавляет, что Украина имеет развитый военно-промышленный комплекс, и в 2024 году наше годовое производство вооружений достигло 9 млрд долларов. При этом, говорит Игорь Копытин, в 2025 году потенциал производства вооружений и военной техники в Украине может вырасти до 35 млрд долларов.

"Украина активно закупает у своих производителей снаряды и технику. Однако надо помнить о том, что сейчас Украина не обеспечивает себя полностью всеми типами вооружений - до 40 % импортируется. И в случае усиления военных конфликтов в мире спрос на импортное - европейское или американское - вооружение, как и его стоимость, будет расти", - добавил он.

По его словам, в этой ситуации Украине важно держать курс на усиление собственного оборонного комплекса. Ведь тот же конфликт Индии и Пакистана способен подогреть спрос и цены на рынке вооружений, что будет ощутимо бить по украинским оборонным расходам.

Сегодня иностранные производители заинтересованы в украинских оборонных технологиях и в возможности эффективно сотрудничать с украинскими компаниями. Игорь Копытин также привел пример немецкого холдинга Rheinmetall, который планирует завершить в 2026 году в Украине строительство своего завода, а его мощность должна значительно превысить запланированную.

"На фоне угроз безопасности в мире быстро растет запрос на вооружение, технику, новейшие технологии в оборонном сегменте, а значит потенциал украинского рынка может существенно возрасти. Важно усиливать сотрудничество с европейскими компаниями, ведь это выгодно и Украине, и Европе, которая на фоне изменения риторики со стороны ключевого партнера - США - активно увеличивает финансирование оборонных нужд. В ЕС и Великобритании существенно растут расходы на оборону, а Украина как крепкий и надежный партнер может и должна быть важной частью европейской безопасности, особенно с учетом потенциала развития нашей оборонной отрасли", - отметил Игорь Копытин.

Напомним, как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, производственный потенциал ВПК Украины в течение прошлого года вырос с 12 до 35 млрд долларов, благодаря чему Украина сейчас сама производит более 30% оружия и боеприпасов, которые используют на поле боя ее Силы обороны в борьбе с российским агрессором.