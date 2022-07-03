У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі. Є поранені

Зокрема, поліція Данії повідомила, що кілька людей отримали вогнепальні поранення у великому торговому центрі. Також відомо, що одна особа була затримана, детальна інформація про нього поки не розкривається.

За словами очевидців, понад 100 людей кинулися до виходу з торгового центру, коли пролунали перші постріли. Поліція закликала людей в будівлі чекати їх прибуття всередині або триматися подалі від цього району.