У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі. Є поранені

У Копенгагені (Данія) сталася стрілянина в торговому центрі Fields. В результаті інциденту є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, поліція Данії повідомила, що кілька людей отримали вогнепальні поранення у великому торговому центрі. Також відомо, що одна особа була затримана, детальна інформація про нього поки не розкривається.

За словами очевидців, понад 100 людей кинулися до виходу з торгового центру, коли пролунали перші постріли. Поліція закликала людей в будівлі чекати їх прибуття всередині або триматися подалі від цього району.