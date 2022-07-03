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У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі. Є поранені

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Копенгаген, Неділя 03 липня 2022 20:37
У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі. Є поранені Фото: поліція затримала ймовірного стрільця (twitter.com/Rigspoliti)
Автор: Ілона Свиридова

У Копенгагені (Данія) сталася стрілянина в торговому центрі Fields. В результаті інциденту є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, поліція Данії повідомила, що кілька людей отримали вогнепальні поранення у великому торговому центрі. Також відомо, що одна особа була затримана, детальна інформація про нього поки не розкривається.

За словами очевидців, понад 100 людей кинулися до виходу з торгового центру, коли пролунали перші постріли. Поліція закликала людей в будівлі чекати їх прибуття всередині або триматися подалі від цього району.

Нагадаємо, раніше в травні в німецькому Бремерхафені невідомий влаштував стрілянину в гімназії, в результаті серйозно була поранена одна людина.

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Копенгаген Дания
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