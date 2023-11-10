Координировала помощь Украине. Советник Байдена по делам Европы ушла в отставку

По данным собеседников издания, Слоат была "тихой, но ключевой фигурой" в восстановлении отношений США c союзниками в Европе и выстраивании с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину единого фронта против страны-агрессора.

Сообщается, что она также координировала совместный с европейскими союзниками ответ на вторжение России, включая многомиллиардную помощь Украине.

Она также разработала ключевые элементы трансатлантической стратегии новой команды и сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС. Она также была движущей силой создания "Бухарестской девятки" – группы восточноевропейских стран НАТО, объединившихся для укрепления региона.

Официальные лица США говорят, что ее усилия являются основной причиной заметного улучшения отношений США со странами Европы.

"Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала", - заявила Слоат, подтвердив свой уход.

За время работы на посту советника Слоат пережила несколько трудных моментов. Представители администрации заявили, что она, как и многие ее коллеги, была застигнута врасплох сделкой США, Британии и Австралии по поставке атомных подводных лодок, известной как AUKUS.

Чиновники заявили, что Слоат была возмущена тем, что его оставили в стороне при заключении соглашения. После того, как о соглашении было объявлено, ей пришлось отвечать на гневные звонки из Франции, которая аннулировала свой собственный договор с Австралией. По словам коллег, она хорошо справилась с ситуацией, а президент Франции Эммануэль Макрон позже отправился в Белый дом с государственным визитом.

Помощь США Украине

Соединенные Штаты с первых дней вторжения РФ оказывают Украине финансовую и военную помощь. Но в последние недели ряд источников говорит о том, что объемы помощи сокращаются.

Ранее в октябре президент США Джо Байден призвал Конгресс США выделить 106 млрд долларов для помощи Украине и Израилю. Пакет включает 61 млрд долларов для Украины и 14,3 млрд долларов для Израиля.

Позже новый представитель Палаты Представителей США Майк Джонсон предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.