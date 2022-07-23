Координаційний центр по "зерновому коридору" почав роботу в Стамбулі

У Стамбулі (Туреччина) розпочав роботу координаційний центр за участю представників України, Росії та ООН, які стежитимуть за "зерновим коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"Представники Росії та України, а також представник ООН вже почали працювати з Туреччиною в спільному координаційному центрі. Робота почалася якомога швидше відповідно до досягнутої нами домовленістю, і в даний час ми сподіваємося, щоб це все продовжувалося відповідно до побажань, як зазначено в меморандумі", - зазначив він.

Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, спільний координаційний центр вже почав роботу.

Нагадаємо, згідно з домовленостями, координаційний центр буде перевіряти, щоб суду, які йдуть в чорноморські порти за аграрною продукцією, не доставляли Україні зброю.

Київ також вважає, що спільна інспекція убезпечить українські порти від заходу "троянських коней" під виглядом цивільних суден.

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