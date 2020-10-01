Кон’юнктура для українських експортерів за останній місяць поліпшилася

У вересні 2020 оку кон’юнктура на світових товарних ринках для українських експортерів поліпшилася. Це відбулося завдяки поступовій активізації попиту.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (вересень 2020 року).

Як зазначається в огляді, додатковий тиск на зростання світових цін чинили специфічні фактори пропозиції.

Так, очікування погіршення врожаю соняшнику через поточну посуху спричинило різке зростання цін на соняшникову олію.

Ціни на зернові також зростали: вихід на ринок нового врожаю не зміг задовольнити значного попиту з боку країн Близького Сходу та Китаю.

Ціни на сталь та відповідно й залізну руду підвищилися завдяки поступовій активізації попиту не лише в Китаї, а й у країнах Європи та Туреччині.

Ціни на нафту коливалися у вузькому діапазоні - дія угоди ОПЕК+ була частково нівельована побоюваннями щодо подальшого послаблення попиту внаслідок нової хвилі COVID-19. Ціни на природний газ зростали через підвищення попиту з наближенням опалювального сезону.

Водночас погіршення епідеміологічної ситуації у світі негативно вплинуло на інтерес інвесторів до ризикових активів, зокрема країн ЕМ. У результаті більшість валют ЕМ знецінилася до долара США.

Нагадаємо, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2020 року склав 64,182 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (71,096 млрд доларів).

Зазначимо, за даними НБУ, поступова активізація глобальної економіки призвела до розширення попиту на світових товарних ринках. Відповідно росли світові ціни на товари, які переважають в українському експорті.