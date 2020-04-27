Конвертаційні центри працюють під прикриттям прокуратури й судів, - Пеньков

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За його словами, частина виручених "конвертами" коштів розподіляється правоохоронними органами

Великі конвертаційні центри продовжують працювати під прикриттям державних органів. Про це в коментарях журналістів заявив начальник податкової міліції Дніпропетровської області Сергій Пеньков, передає РБК-Україна.

"До Революції Гідності в Дніпрі існував центр, який обслуговував область, частину Східної України й, напевно, Криму. Там був обіг у 2,5 млрд гривень в місяць. І ці державні майданчики нікуди не поділися", - сказав Пеньків.

За його словами, частина виручених "конвертами" коштів розподіляється між прокуратурою, міліцією, СБУ та податківцями.

При цьому, підкреслює Пеньков, попри те, що всі конвертаційні центри можна ліквідувати за півроку, правоохоронні органи докладають зусиль лише для їх збереження.

"Буквально вчора заходить до мене начальник відділу, який займається саме конвертаційними центрами, і каже: прокуратура продала черговий "конверт". Ось подивіться на будь-яке відкрите справа, що з ним трапляється через місяць - якщо його не пропили податківці, то продасть суд. А якщо суд не продасть - продасть прокуратура", - підсумував Пеньков.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України припинила діяльність у Запоріжжі конвертаційного центру, який вивів у тінь понад 55 млн гривень бюджетних коштів.