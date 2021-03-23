Концесія у дорожній галузі. Україна пропонує ЄБРР приєднатися до проектів

Україна пропонує Європейському банку реконструкції та розвитку приєднатися до проектів концесії у дорожній галузі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Про це повідомляє урядовий портал.
Сторони обговорили розвиток двостороннього співробітництва та підготовку нових спільних проектів.
Прем'єр підкреслив, що українська сторона особливо зацікавлена в реалізації з ЄБРР спільних проектів модернізації й подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектору.
"Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проектів, зокрема впровадження програми державного приватного партнерства у дорожній галузі", - сказав він.
Своєю чергою Оділь Рено-Бассо зауважила, що ЄБРР продовжить підтримувати впровадження реформ, які сприяють стабільному і передбачуваному бізнес-клімату в Україні.
"Як найбільший іноземний інвестор у країні, ЄБРР твердо прихильний до України та має амбітний порядок денний на 2021 рік. Ми продовжимо зосереджуватися на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, та на проектах, що сприяють "озелененню" економіки", - підкреслила президент ЄБРР.
Нагадаємо, наприкінці січня Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає залучення приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Проект пропонує відповідні зміни до Бюджетного кодексу.
Так, у листопаді "Укравтодор" отримав держгарантії на 5 млрд гривень на кредити для ремонту доріг.