RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Концесія у дорожній галузі. Україна пропонує ЄБРР приєднатися до проектів

Автор: Юлія Струк

Україна пропонує Європейському банку реконструкції та розвитку приєднатися до проектів концесії у дорожній галузі. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сторони обговорили розвиток двостороннього співробітництва та підготовку нових спільних проектів.

Прем'єр підкреслив, що українська сторона особливо зацікавлена в реалізації з ЄБРР спільних проектів модернізації й подальшого розвитку транспортної інфраструктури та підтримки енергетичного сектору.

"Пропонуємо ЄБРР долучитися до впровадження нових концесійних проектів, зокрема впровадження програми державного приватного партнерства у дорожній галузі", - сказав він.

Своєю чергою Оділь Рено-Бассо зауважила, що ЄБРР продовжить підтримувати впровадження реформ, які сприяють стабільному і передбачуваному бізнес-клімату в Україні.

"Як найбільший іноземний інвестор у країні, ЄБРР твердо прихильний до України та має амбітний порядок денний на 2021 рік. Ми продовжимо зосереджуватися на приватному секторі, зокрема на банках і малому бізнесі, та на проектах, що сприяють "озелененню" економіки", - підкреслила президент ЄБРР.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає залучення приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Проект пропонує відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

Так, у листопаді "Укравтодор" отримав держгарантії на 5 млрд гривень на кредити для ремонту доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЄБРРДенис Шмигаль
Читайте також
Президент ЄБРР відвідає Україну
Шмигаль назвав дві перешкоди на шляху України до ЄС
Прогноз погоди