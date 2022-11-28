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Без концертов и фастфудов. Кличко анонсировал открытие главной елки в Киеве

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

В разных районах Киева установят новогодние елки, в том числе и на Софийской площади. Однако в этом году в столице не будет массовых мероприятий и концертных программ.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что каждый день общается с украинскими военными. По его словам, бойцы хотели бы, чтобы в Киеве была елка, и у их детей было новогоднее настроение.

"Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть. Нельзя позволить Путину украсть наше Рождество. Несмотря на разные мнения от разных сторон - нужно или не нужно - мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве будет несколько новогодних локаций во многих районах нашего города, в том числе и на Софийской площади. На них будут установлены елки.

"Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая..." - добавил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что решение об установке новогодней елки в столице будет принято после консультаций с силами обороны.

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КиевВиталий КличкоНовый год