До кінця року збитки АТ "Дніпрогаз" сягнуть 194 млн гривень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Це на 42% більше, ніж в минулому році

Тариф на розподіл газу для АТ "Дніпрогаз" вже кілька років поспіль є планово збитковим. За підсумками минулого року збитки компанії від розподілу блакитного палива склали 137 млн гривень. Якщо ситуація не зміниться, до кінця 2019 року компанія отримає збитки у розмірі 194 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Дніпрогазу".

"Сума збитків, які АТ "Дніпрогаз" отримає до кінця поточного року, може сягнути 194 млн гривень. Це на 42% більше, ніж в минулому році. Вже понад три роки тариф на розподіл газу, який для компанії затверджує НКРЕКП, є економічно необґрунтованим. За цей час загальна сума збитків "Дніпрогазу" сягнула 370 млн гривень. Спровокована держрегулятором криза змушує кваліфікованих спеціалістів лишати займані посади та працевлаштовуватись в інші компанії енергетичного сектору", - йдеться у повідомленні.

"Діючий тариф на розподіл природного газу для АТ "Дніпрогаз" складає всього 9% від діючої ціни на газ для кінцевого споживача, - розповідає фінансовий директор "Дніпрогазу" Лілія Кузнєцова. – З 6,27 гривень за 1 куб. м блакитного палива (ціна, встановлена КМУ у вересні 2019 року) частка АТ "Дніпрогаз" складає лише 56 копійок. На ці кошти спеціалісти підприємства виконують встановлення індивідуальних приладів обліку газу, капітальні ремонти та модернізацію системи газопостачання Дніпра та Дніпровського району, а також здійснюють виплату заробітних плат".

У прес-службі зазначили, що компанію продовжують залишати кваліфіковані фахівці. Протягом 2019 року через неконкурентну заробітну плату звільнилися 124 співробітники. На сьогоднішній день середній рівень оплати праці в АТ "Дніпрогаз" майже на 37% менше, ніж середня зарплата в промисловому секторі Дніпропетровської області, та становить близько 7,2 тис. гривень, в той час як середня оплата праці в промисловості регіону - понад 11,6 тис. гривень. Вакантними залишаються 544 посади, серед яких слюсарі по ремонту обладнання ГРП/ШРП, газових колодязів, зварювальники, водії автотранспортних засобів, контролери.

"Діючі тарифи на розподіл газу для Операторів ГРМ з року в рік поглиблюють кризу в газовій галузі. Низький рівень фінансування призводить до критичного стану газових мереж, що в свою чергу створює ризики для безпечного та стабільного газопостачання. Наприклад, в рамках затвердженого НКРЕКП Плану розвитку АТ "Дніпрогаз" на 2019 рік запланована модернізація лише одного газорозподільного пункту. Однак у Дніпрі та Дніпровському районі 24 ГРП працюють більше 40 років і потребують реконструкції. Вихід з кризової ситуації полягає в усуненні дискримінаційних тарифів на розподіл газу, які майже втричі нижче економічно обгурнтованого рівня. Так, середньомісячний платіж за послуги з розподілу блакитного палива на 1 домоволодіння у 2018 році у Дніпрі склав 78,96 гривень, що навіть нижче витрат на мобільний зв'язок та інтернет", - йдеться у повідомленні.

АТ "Дніпрогаз" наполягає на необхідності наступних кроків з боку НКРЕКП: