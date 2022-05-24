До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України

Три місяці минуло з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Для Росії план А – окупувати Київ і захопити політичну владу в країні – провалився фактично відразу.

План Б – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, знищивши угруповання Операції об'єднаних сил, – просувається вкрай повільно і лише на окремих напрямках.

Північні регіони вдалося взагалі очистити від окупантів, триває контрнаступ українських сил біля Харкова. У Москві все рідше заявляють про те, що "спецоперація йде за планом", оскільки це аж надто дисонує з реальністю.

Але і виходити з війни, а тим більше звільняти захоплені території України, РФ поки явно не збирається. Активне протистояння може тривати ще довго. Про це прямо говорять і українська влада, і зарубіжні експерти, і політичні лідери Заходу. Наприклад, генсек НАТО Єнс Столтенберг за останні кілька тижнів вже кілька разів заявив, що війна може затягнутися і "тривати місяці і роки".

Контрнаступ України

За час бойових дій змінився перелік можливих сценаріїв війни, обговорюваних західними ЗМІ та експертами. Варіант військової поразки України став або "вкрай малоймовірним", або взагалі "неможливим". Зате серед опцій з'явилася вже можлива поразка Росії на полі бою – з підваріантами того, наскільки важкою вона може бути.

У чому сходяться і різні експерти, і представники української влади – що тепер все буде вирішуватися на полі бою. Час дипломатії поки точно не настав, переговорний процес між Україною і РФ де-факто заморожений. "Війна перейшла в стадію, коли ключові рішення приймаються на полях битв", – сказав РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Зараз російські війська продовжують наступ на Сході, але масштаб їх цілей значно зменшився. Це видно навіть по використовуваній лексиці – якщо раніше пропагандисти країни-агресора оперували термінами на кшталт "Київський/ Харківський/Миколаївський напрямки", то зараз вони максимум можуть похвалитися оточенням окремо взятого села або селища на Донбасі.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, українські сили оборони зараз успішно пригальмовують або роблять зовсім неможливим просування агресорів. І створюють умови для переходу в контрнаступ.

"Наступна стадія – ми спробуємо зупинити просування росіян в усіх напрямках, особливо на Сході, і будемо накопичувати критичну масу озброєнь для переходу в контратаку, а росіяни будуть окопуватися і будувати захисні рубежі", – сказав РБК-Україна Мусієнко.

За його словами, якщо поставки західної зброї в Україну йтимуть в належному обсязі, то приблизно до липня будуть створені передумови для масштабного контрнаступу. Схожі часові рамки дають і експерти з Conflict Intelligence Team.

Багато що залежатиме від того, як на практиці вдасться реалізувати програму допомоги Україні в рамках ленд-лізу. Якщо все піде без зволікань, то, за словами одного з поінформованих співрозмовників видання у владі, вже через пару місяців Україна дійсно набере критичну масу озброєнь, необхідних для успішної деокупації своїх територій. Це вже з урахуванням часу, який буде потрібен українським військовим, щоб оволодіти новою західною зброєю.

Ще один фактор, який може вплинути на успіх українського контрнаступу – проведення мобілізації в РФ. Поки що в Кремлі намагаються обійтися без таких крайніх заходів, вдаючись до прихованої мобілізації, вербуючи різних "добровольців" на короткострокові контракти.

Якщо український контрнаступ буде розвиватися успішно, до чого все йде, то виникає інше питання: на яких рубежах він може зупинитися. Від представників української влади з цього приводу звучать суперечливі меседжі.

Все частіше йдеться про те, що Україна буде звільняти всю свою міжнародно визнану територію, зокрема й ОРДЛО. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в недавньому інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що "не знає інших кордонів України, крім кордонів 1991 року".

Тоді як президент Володимир Зеленський сказав, що перемогою для України буде і повернення територій, що перебували під її контролем до 24 лютого, тобто до початку масштабного вторгнення РФ.

Як відзначає The Wall Street Journal, просування на територію ОРДЛО і особливо в Крим стане для Зеленського політичним викликом. "Зовнішній тиск на Зеленського, особливо з боку європейців, з метою обмежити просування, швидше за все, посилиться", – пише видання.

Цей тиск може бути пов'язаний з тим, що захоплення Донецька і Луганська в деяких європейських столицях, ймовірно, сприймуть як занадто "дратівливий" для Путіна крок. Як би абсурдно це не виглядало в очах українців, логіка "не провокувати Кремль без необхідності" на Заході ще в ходу.

Мова про можливе застосування Росією ядерної або хімічної зброї. Після 9 травня, яке в усьому світі розглядалося як дата можливої різкої ескалації конфлікту (якої так і не сталося), розмови про це дещо вщухли. Але до кінця такий варіант на Заході все ж не відкидають.

WSJ прогнозує, що навіть в такому випадку глобальна ядерна війна не почнеться, але зате західні країни можуть перейти до безпосередньої участі у війні, нехай і конвенційною зброєю. "Нинішні червоні лінії, які заважають західним силам проводити повітряні операції в Україні, швидше за все, зникнуть, і безпольотна зона стане можливою", – пише видання.

Українські військові (Фото: GettyImages)

Поки ж чітку відповідь на питання, чи зупиниться українська армія на лінії, передбаченій ще Мінськими угодами або піде далі, давати передчасно і навіть нерозумно з військово-політичної точки зору.

"Для України невигідно, м'яко кажучи, залишати ситуацію в тому вигляді, в якому вона сьогодні є, тому що це нова лінія поділу. Деякі представники політичної еліти в Європі говорять про поступки з боку України, щоб дати Росії "зберегти обличчя". Для України це невигідно, тому що будь-яке "збереження обличчя" Росії, будь-яке закінчення війни без програшу Росії – це відкладена війна, і для України, і для Європи в цілому, тільки з більш масштабними руйнуваннями, масовими вбивствами і т.д.", – сказав РБК-Україна Михайло Подоляк.

Що стосується Криму, то його повернення військовим шляхом може виглядати ще більш складним завданням, ніж у випадку з ОРДЛО. Адже за останні вісім років окупанти, по суті, перетворили півострів на величезну військову базу. За словами Володимира Зеленського, військова деокупація Криму коштуватиме сотні тисяч життів українських солдатів.

Але, як зазначила в розмові з виданням аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна, повернення контролю над півостровом може виявитися не настільки важким завданням, як здається зараз.

"Крим нам не обов'язково треба буде звільняти на танках. Після звільнення всієї території Донбасу можуть бути відкриті переговори по Криму – щодо виведення військ, роззброєння армії РФ, знищення її баз. Все це буде залежати безпосередньо від наших військових успіхів в континентальній Україні", – сказала вона.

Найбільш оптимістичний прогноз розвитку подій публічно озвучив Кирило Буданов в інтерв'ю Sky News. За його словами, "переломний момент" настане в другій половині серпня. "Більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх територіях, в тому числі на Донбасі і в Криму", – сказав глава військової розвідки.

Затяжна війна

Не можна виключати і варіант, за якого війна затягнеться надовше, остаточно перейшовши в позиційну фазу з відносно стабільною лінією фронту.

Для цього потрібен збіг кількох факторів: успішної мобілізації в РФ і проблем з поставками в Україну західних озброєнь, через що стратегічний контрнаступ стане неможливим. Росія ж при цьому цілком може і далі обстрілювати українські міста, в тому числі і далекі від зони бойових дій, як військові та інфраструктурні цілі, так і будь-які цивільні об'єкти (хоча запас придатних для цього ракет помітно скорочується).

Зовні здається, що у Москви немає якогось певного плану щодо захоплених територій, особливо в Херсонській і Запорізькій областях. Окупанти то анонсують фейкові "референдуми" в цих регіонах, то їх скасовують, то збираються "приєднувати" їх до Росії, періодично з'являються повідомлення про введення там рубля в якості грошової одиниці тощо.

Джерела РБК-Україна раніше розповідали, що один з робочих планів агресорів – запропонувати "розмін" українського півдня на визнання Києвом донбаських псевдореспублік (плюс "гарантії" водопостачання окупованого Криму). Але українська влада такий сценарій не розглядає в принципі.

Російські окупанти в Україні (Фото: GettyImages)

Перехід до позиційної війни, безумовно, є менш бажаним сценарієм для України, зазначає Марія Золкіна. У такому випадку наша армія відмовляється від стратегічного контрнаступу, а росіяни політично і військово окопуються на захоплених територіях, переставши гнати свою техніку і солдатів вперед.

"Тоді Росія проголосить анексію всіх окупованих територій, а потім почне тиснути на слабкі місця в деяких західних країнах і грати в уявну готовність вести переговори. З позицій, що Росія на якихось умовах залишається на окупованих територіях і починає переговори про НАТО, безпеку, двосторонні договори, статус Донбасу і Криму і т.д., це вже другорядне", – сказала виданню Золкіна.

За словами експерта, вийти на такий варіант агресор може спробувати до кінця червня, якраз коли настане пік нашої готовності до контрнаступу. Його окупанти спробують попередити, призупинивши постачання західного озброєння Україні під приводом своєї готовності до переговорів. І такий сценарій у медіа-сфері вже почав потроху розкручуватися після 9 травня, хоча ще й не є основним.

У будь-якому випадку, як багато разів підкреслювали в українській владі, саме по собі припинення вогню без деокупації територій (як мінімум до позицій 23 лютого, хоча це питання відкрите), Україну не влаштує.

"Я не бачу сценарію, за якого РФ зможе глобально розтягнути таку ситуацію на кілька років, з урахуванням санкцій і втрат, які вони несуть, міжнародної ізоляції. Поступово ресурси РФ будуть зменшуватися, не кажучи про технології з виробництва зброї. Я думаю, це все триватиме плюс-мінус до кінця року", – сказав виданню Олександр Мусієнко.

Таким чином, наступний ключовий період війни настане приблизно в кінці червня – на початку липня. На той час може дещо прояснитися ситуація на Донбасі, темпи поставок Україні нових озброєнь і плани окупантів. А до того часу активні бойові дії на півдні і особливо на сході України триватимуть.