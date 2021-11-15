До кінця 2021 року підвищення отримають дві групи пенсіонерів

За її словами, перша група, яка отримає підвищення у 2021 році, це пенсіонери з найменшими пенсіями, які мають маленький страховий стаж - з 1 грудня збільшаться мінімальні пенсії у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Також відповідно будуть перераховані надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, в тому числі надбавка за понаднормовий стаж.

"Друга група - це пенсіонери, старші за 65 років, у яких страховий стаж є більшим за 30 років у жінок та більшим за 35 років у чоловіків. З 1 грудня мінімальна пенсійна виплата для них зросте з 2400 гривень до 2600 гривень внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати", - сказала вона.

Міністр нагадала, що на наступний рік склали календар підвищення пенсій, який включає 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.

"Один з етапів - це індексація пенсій в березні. Сподіваюся, що народні депутати до цього часу ухвалять у другому читанні наш законопроект, який забезпечить індексацію всіх без виключення пенсій. Це дозволить виправити несправедливість, яка виникла, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей - державних службовців, науковців, журналістів, військових", - зазначила міністр.

Лазебна також повідомила, що з жовтня наступного року розширять лінійку вікових доплат до пенсії літнім людям на категорію пенсіонерів віком від 70 до 75 років. Також мінімальна пенсійна виплата для людей, старших за 70 років, зі стажем 30/35 років буде 3000 гривень.

"Також є етапи, які стосуватимуться підвищення пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС", - додала міністр.