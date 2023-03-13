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Контрразведка Британии создаст спецуправление по борьбе со шпионами РФ, - Times

Фото: Контрразведка Британии создаст спецуправление для борьбы со шпионами РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Британская служба контрразведки MI-5 начнет напрямую помогать национальным компаниям и организациям в отражении угроз, исходящих от России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Для этого в структуре спецслужбы появится новое управление национальной безопасности. Оно будет консультировать компании, исследовательские организации и университеты, которые могут стать жертвами промышленного шпионажа. Кроме того, частные и государственные структуры смогут обратиться в новое управление за советами по вопросам взаимодействия с партнерами из Китая и использования китайского оборудования.

Расширение роли МИ-5 в Британии объясняют вызовами России и Китая, которые будут определять эпоху. The Times сообщает, что премьер-министр Британии Риши Сунак должен сделать заявление по этому поводу. Власти намерены объявить и о других шагах, призванных помочь королевству в противостоянии подобным вызовам.

Британия также готовится объявить об увеличении финансирования корпорации ВВС на 24 млн долларов с целью противодействия китайской и российской дезинформации в уязвимых странах. Кроме того, будет вдвое увеличено финансирование программы обучения британских дипломатов на китайском языке.

Британские спецслужбы выступали с утверждениями о том, что хакеры, работающие на РФ и Китай во время пандемии Covid-19, пытались похитить информацию о вакцинах, разрабатываемых в Великобритании.

Напомним, что премьер-министр Британии хочет пригласить на коронацию Чарльза ІІІ одного из китайских чиновников. Событие планируется использовать для улучшения отношений между странами.

В ходе встречи в Париже премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут соглашение о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали пробелы в проверках реестра компаний при отмывании доходов, полученных в войне с Украиной.

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