Контррозвідка затримала учасника штурму управління СБУ в Луганську

Повідомляється, що житель Станиці Луганської в квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань, які штурмували управління СБУ. Він також брав участь у розграбуванні і знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, які були в будівлі СБУ.

Після штурму бойовик чергував на барикадах терористів і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім ніс службу на блокпосту біля Станиці Луганської, перевіряв громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби.

"Через конфлікт з іншими бойовиками і ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію і переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганської області. Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали в невеликому селі під селищем Білокуракине", - йдеться в повідомленні.

Бойовику повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Фото: затриманий бойовик (ssu.gov.ua/novyny)