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Контролируем практически весь город. В ВСУ рассказали о боях за Часов Яр

Иллюстративное фото: ВСУ держат оборону в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники контролируют практически весь Часов Яр. Оккупанты в свою очередь пытаются перейти канал Северский Донец-Донбасс в восточной части города.

Об этом заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Там все достаточно стабильно в плане интенсивности. Россияне зацепились в пригороде за каналом Северский Донец-Донбасс. Украинцы контролируют фактически весь город и отбивают атаки, а россияне пытаются, во-первых, перейти канал, а во-вторых, пытаются атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов", - рассказал Трегубов. 

Фото: карта боевых действий в Часовом Яру (deepstatemap.live)

Он уточнил, что хоть интенсивность боев и остается без изменений, но возможности врага на этом направлении "несколько ограничены". 

Также Трегубов добавил, что в Торецке уже несколько недель продолжаются очень тяжелые бои. Россияне там завязли и пытаются как-то выйти из ситуации. При этом ситуация тяжелая как для россиян, так и для украинских защитников. 

По словам спикера, за сутки украинские защитники уничтожили 1029 оккупантов, 4 танка, 12 бронемашин и другое вооружение и технику врага только в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". 

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, сегодня, 2 января, стало известно, что российские оккупанты пытались активно штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру.

При этом ударами врага были уничтожены некоторые позиции ВСУ в городе.

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